В России в связи с сезоном отпусков зафиксирован рост заболеваний коронавирусом. Чтобы стабилизировать обстановку, власти Краснодарского края с 1 августа закрывают доступ на курорты для непривитых граждан. Туроператоры заявили о массовом отказе от путевок. Каким будет бархатный сезон на побережье в этом году?

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