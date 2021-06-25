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Открытый эфир. Борьба с COVID в России и британская провокация в Крыму 25.06.2021

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Открытый эфир 25.06.2021. Борьба с COVID в России и британская провокация в Крыму
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Открытый эфир - Борьба с COVID в России и британская провокация в Крыму (25 Июня 2021)

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Опубликовано: 25 Июня 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Ковидарии Москвы переполнены. Россия побила суточный рекорд заражения. И врачи предупреждают, что это не предел. Как страна защищается при помощи экстренных мер?

 

- «Доктор смерть». Кто такой британский ученый Мартин Рис? Как за почти 20 лет до пандемии  - специалист в вирусологии и биотехнологиях - он в точности предсказал  начало эпидемии и даже назвал количество погибших?

 

- Приплыли. Почему на борту эсминца Дефендер , идущего на сознательную провокацию, оказался целый десант британских журналистов?

 

- Ставка на черное. Как и кто намеренно создал движение БЛМ? Почему небольшая группа идейных людей вдруг превратилась в крупнейшую организацию с сотнями миллионов долларов бюджета?

 

- «Я круто снимаю скальпы». До чего на самом деле может довести мечта БЛМ о мире без полиции и порядка? Как живут улицы Конго?

 

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