Открытый эфир - Борьба с COVID в России и британская провокация в Крыму (25 Июня 2021)
Опубликовано: 25 Июня 2021
Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников
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- Ковидарии Москвы переполнены. Россия побила суточный рекорд заражения. И врачи предупреждают, что это не предел. Как страна защищается при помощи экстренных мер?
- «Доктор смерть». Кто такой британский ученый Мартин Рис? Как за почти 20 лет до пандемии - специалист в вирусологии и биотехнологиях - он в точности предсказал начало эпидемии и даже назвал количество погибших?
- Приплыли. Почему на борту эсминца Дефендер , идущего на сознательную провокацию, оказался целый десант британских журналистов?
- Ставка на черное. Как и кто намеренно создал движение БЛМ? Почему небольшая группа идейных людей вдруг превратилась в крупнейшую организацию с сотнями миллионов долларов бюджета?
- «Я круто снимаю скальпы». До чего на самом деле может довести мечта БЛМ о мире без полиции и порядка? Как живут улицы Конго?
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