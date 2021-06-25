Открытый эфир. Индийский штамм и массовая вакцинация от COVID в РФ 21.06.2021

- Ковидарии Москвы переполнены. Россия побила суточный рекорд заражения. И врачи предупреждают, что это не предел. Как страна защищается при помощи экстренных мер?

- «Доктор смерть». Кто такой британский ученый Мартин Рис? Как за почти 20 лет до пандемии - специалист в вирусологии и биотехнологиях - он в точности предсказал начало эпидемии и даже назвал количество погибших?

- Приплыли. Почему на борту эсминца Дефендер , идущего на сознательную провокацию, оказался целый десант британских журналистов?

- Ставка на черное. Как и кто намеренно создал движение БЛМ? Почему небольшая группа идейных людей вдруг превратилась в крупнейшую организацию с сотнями миллионов долларов бюджета?

- «Я круто снимаю скальпы». До чего на самом деле может довести мечта БЛМ о мире без полиции и порядка? Как живут улицы Конго?

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