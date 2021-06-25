С начала пандемии в Украине обнаружили 2 230 977 случаев COVID-19, 2 155 261 человек вылечились, 52 123 умерли. 1 755 137 человек получили первую дозу, а уже 394 107 – обе дозы вакцины от коронавирус. Эпидемия разоблачила все самые слабые места системы здравоохранения в Украине. Спасение жизней украинцев было и остается не только главной задачей для власти, но и основной причиной раздора.

О том, как противостоять распространению COVID-19, в течение всего года в студии «Свободы слова Савика Шустера обсуждали мэры украинских городов и центральная власть. Довольно часто дискуссии превращались в споры.

Смотрите онлайн Свобода слова Савика Шустера Местные власти vs центральной: самое важное (25 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.