Сенат с Юрием Богдановым - Итоги весенней сессии и новые страницы Великой Отечественной (25 Июня 2021)
Опубликовано: 26 Июня 2021
Ведущие: Юрий Богданов
Сенат. Социальная политика. Комфортная городская среда. Соблюдение санитарных правил 18.06.2021
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Пресс-конференция спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам весенней сессии, заключительное пленарное заседание и новые страницы Великой Отечественной.
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