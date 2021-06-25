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Сенат. Итоги весенней сессии и новые страницы Великой Отечественной 25.06.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 25.06.2021. Итоги весенней сессии и новые страницы Великой Отечественной
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Сенат с Юрием Богдановым - Итоги весенней сессии и новые страницы Великой Отечественной (25 Июня 2021)

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Опубликовано: 26 Июня 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Пресс-конференция спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам весенней сессии, заключительное пленарное заседание и новые страницы Великой Отечественной.

 

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