Как сертифицируются медицинские препараты на международном уровне? Политика влияет на медицину. Какая от этого польза членам ООН? И как быстро провести всеобщую вакцинацию? В Иране прошли выборы, у власти – ультраконсерваторы. Вряд ли они откажутся от попытки возобновления иранской ядерной сделки. Экономика страны по-прежнему испытывает давление, это вызывает недовольство иранской молодежи.

Смотрите онлайн Международное обозрение Конкуренция прививок и всеобщая вакцинация (25 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.