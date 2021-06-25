Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин поздравил выпускников школ; Первый канал покажет телеверсию шоу "Алые паруса" из Петербурга; главное о борьбе с COVID-19 и эксклюзивное интервью вице-мэра Москвы Анастасии Раковой об ограничениях в столице; ЛДПР определилась, с чем пойдет в новую Думу; репортаж с места обрушения многоэтажного жилого дома в США; погода в Центральной России: грозы на фоне аномальной жары.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (25 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.