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Время в 21:00 25.06.2021

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Время в 21:00 25.06.2021
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Время в 21:00 (25 Июня 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 26 Июня 2021

Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин поздравил выпускников школ; Первый канал покажет телеверсию шоу "Алые паруса" из Петербурга; главное о борьбе с COVID-19 и эксклюзивное интервью вице-мэра Москвы Анастасии Раковой об ограничениях в столице; ЛДПР определилась, с чем пойдет в новую Думу; репортаж с места обрушения многоэтажного жилого дома в США; погода в Центральной России: грозы на фоне аномальной жары.

 

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