На связи с PolitRussia Сергей Михеев, независимый политолог

- О националистических настроениях в России и демонтаже плаката Суворову в КЧР

- О возмущениях плакатом Александра Невского в Чечне

- О разнице между Востоком и Западом

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