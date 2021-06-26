Николай Стариков - Принудительная вакцинация – вопросов больше чем ответов (26 Июня 2021)
Опубликовано: 26 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша» обсудили принудительную вакцинацию, которая вызывает огромное количество вопросов.
Напомню, что Президиум Центрального совета Социалистической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ принял Заявление о недопустимости принудительной вакцинации.
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