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Первая пятёрка Единой России и принудительная вакцинация

Крым наш – провокации ИХ

Принудительная вакцинация – Турция будет в выигрыше

В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша» обсудили принудительную вакцинацию, которая вызывает огромное количество вопросов.

Напомню, что Президиум Центрального совета Социалистической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ принял Заявление о недопустимости принудительной вакцинации.

Смотрите онлайн Николай Стариков Принудительная вакцинация – вопросов больше чем ответов (26 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.