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Николай Стариков. Принудительная вакцинация – вопросов больше чем ответов 26.06.2021

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Николай Стариков 26.06.2021. Принудительная вакцинация – вопросов больше чем ответов
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Николай Стариков - Принудительная вакцинация – вопросов больше чем ответов (26 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 26 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша» обсудили принудительную вакцинацию, которая вызывает огромное количество вопросов.

Напомню, что Президиум Центрального совета Социалистической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ принял Заявление о недопустимости принудительной вакцинации.

 

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