Провокация Британии вызвала шквал насмешек над ее флотом

Не нравится Суворов? Тогда и Путин не должен нравиться. Сергей Михеев

На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

- О провокации британских ВМС в территориальных водах России

- О недавней встрече лидеров России и США

- Какие европейские страны могут повернуться в сторону России?

Смотрите онлайн Политическая Россия Пока США играют в "хорошего копа", британцы берут Россию на слабо (Алексей Мухин) (26 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.