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Вести в субботу 26.06.2021

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Вести в субботу с Сергеем Брилевым 26.06.2021
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Вести в субботу с Сергеем Брилевым (26 Июня 2021)

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Вести в субботу
Вести в субботу
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Опубликовано: 26 Июня 2021

Ведущие: Сергей Брилёв

Каким был праздник Алые паруса в Санкт-Петербурге этой ночью. Что о новых антиковидных правилах в Москве. И что еще очень важного на земле. Пик паводков в Приамурье. В европейской части намечается перелом, когда же он наступит везде. Смерть Джорджа Флойда которая перевернула Америку, 22 года дали полицейскому.

 

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