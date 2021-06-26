Телеканал Дождь - Задержания на «Алых парусах». Собянин о вакцинации и локдауне. Приговор убийце Джорджа Флойда (26 Июня 2021)
Опубликовано: 26 Июня 2021
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В Санкт-Петербурге во время праздника выпускников «Алые паруса» вечером 25 июня полицейские задержали активисток Марину Ширяеву и Евгению Сметанкину, которые проводили одиночные пикеты.
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что остановить эпидемию коронавируса можно только с помощью быстрой масштабной вакцинации или локдауна.
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