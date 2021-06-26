Не нравится Суворов? Тогда и Путин не должен нравиться. Сергей Михеев

Трёхлетнего максимума достигли цены на газ в «нормальных-то странах» ЕС, где аномально высокая температура вынудила население врубать кондиционеры на полную катушку. Произошедшее вызывает подозрения в том, что это происки «руки Кремля», которой теперь, видно по всему, служит не только известный генерал Мороз, но и полковник Жара.

Смотрите онлайн Политическая Россия Путин наслал на Европу жару, чтобы взвинтить цены на газ? (Руслан Осташко) (26 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.