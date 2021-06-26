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Известия. Главное 26.06.2021

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Известия. Главное 26.06.2021
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Известия. Главное (26 Июня 2021)

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Известия. Главное
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Опубликовано: 26 Июня 2021

Ведущие: Евгений Гусев

— зачем британский эсминец «Defender» на самом деле нарушил территориальные воды России?
— что ещё должно убедить россиян пойти на прививку?
— что происходит с климатом в России и мире?
— статья Владимира Путина в немецкой газете «Die Zeit» к 80-летию с начала Великой Отечественной войны.
— когда Европа перестанет закрывать глаза на ужасы киевского режима, и есть ли будущее у Донбасса в составе Украины?
— почему приговор по делу об убийстве Джорджа Флойда не устроил ни одну из сторон?
— почему Будапешт решил запретить гейпропаганду среди детей, и как этот закон разделил Европу на два лагеря — традиционных и толерантных ценностей?
— как прошел главный «Выпускной» страны?

 

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