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Право знать. Карен Шахназаров 26.06.2021

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Право знать 26.06.2021. Карен Шахназаров
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Право знать - Карен Шахназаров (26 Июня 2021)

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Опубликовано: 26 Июня 2021

Ведущие: Дмитрий Куликов

Карен Шахназаров считает инцидент в Черном море признаком идиотизма, а ситуацию вопиющей, противостояние России и Запада в понимании режиссера приобретает новые формы. Уже довольно трудно его понять неким логическим анализом, необходим новый подход к этому вопросу. Люди современности не могут эту современность оценивать адекватно, если бы они могли это делать, то заранее делали бы выводы и не совершали дурацких поступков.

 

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