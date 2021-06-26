Карен Шахназаров считает инцидент в Черном море признаком идиотизма, а ситуацию вопиющей, противостояние России и Запада в понимании режиссера приобретает новые формы. Уже довольно трудно его понять неким логическим анализом, необходим новый подход к этому вопросу. Люди современности не могут эту современность оценивать адекватно, если бы они могли это делать, то заранее делали бы выводы и не совершали дурацких поступков.

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