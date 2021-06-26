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Международная пилорама 26.06.2021

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Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном 26.06.2021
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Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (26 Июня 2021)

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Международная пилорама
Международная пилорама
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Опубликовано: 26 Июня 2021

Ведущие: Тигран Кеосаян

Ведущий Тигран Кеосаян и авторы передачи будут рассказывать о событиях в политической жизни страны и мира. Рассказ этот будет идти с юмором, а порой и с жесткой сатирой. Тигран Кеосаян пройдется в язвительной манере по всему, что вызвало его интерес за неделю. Ни политики, ни звезды шоу-бизнеса, ни спортсмены и никто другой не уйдут от его пристального взгляда и комментария.

 

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