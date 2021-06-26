Ведущий Тигран Кеосаян и авторы передачи будут рассказывать о событиях в политической жизни страны и мира. Рассказ этот будет идти с юмором, а порой и с жесткой сатирой. Тигран Кеосаян пройдется в язвительной манере по всему, что вызвало его интерес за неделю. Ни политики, ни звезды шоу-бизнеса, ни спортсмены и никто другой не уйдут от его пристального взгляда и комментария.

Смотрите онлайн Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (26 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.