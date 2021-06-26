Соловьёв LIVE - Крымская война 2.0. Коронавирусный шторм. Загадочная смерть Джона Макафи (26 Июня 2021)
Опубликовано: 26 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Соловьёв LIVE» в прямом эфире! Большой субботний выпуск. О чем поговорим сегодня:
- Крымская война 2.0
- Коронавирусный шторм
- Загадочная смерть Джона Макафи
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