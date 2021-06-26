Утро. Жесткие санкции против Лукашенко. КПРФ идет в Госдуму. Россияне и вакцина от ковида

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Задержания на «Алых парусах». Собянин о вакцинации и локдауне. Приговор убийце Джорджа Флойда

В Новопушкинском сквере Москвы прошли задержания на акции против принудительной вакцинации, которая проходила в формате встречи с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, сообщает корреспондент Дождя.

В Санкт-Петербурге праздник «Алые паруса» собрал порядка 40 тысяч выпускников. Мероприятие прошло на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в городе. Каких последствий ждать Петербургу после «Алых парусов»?

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