Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Митинг антипрививочников: задержания. Последствия «Алых парусов». Прилепин и Сигал на съезде эсеров 26.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 26.06.2021. Митинг антипрививочников: задержания. Последствия «Алых парусов». Прилепин и Сигал на съезде эсеров
26.06.2021 26.06.2021 25.06.2021 25.06.2021 25.06.2021 24.06.2021 24.06.2021 24.06.2021 23.06.2021 23.06.2021
Еще

Телеканал Дождь - Митинг антипрививочников: задержания. Последствия «Алых парусов». Прилепин и Сигал на съезде эсеров (26 Июня 2021)

31 просмотр
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 26 Июня 2021

В Новопушкинском сквере Москвы прошли задержания на акции против принудительной вакцинации, которая проходила в формате встречи с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, сообщает корреспондент Дождя.

 

В Санкт-Петербурге праздник «Алые паруса» собрал порядка 40 тысяч выпускников. Мероприятие прошло на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в городе. Каких последствий ждать Петербургу после «Алых парусов»? 

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Митинг антипрививочников: задержания. Последствия «Алых парусов». Прилепин и Сигал на съезде эсеров (26 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Время в 21:00 26.06.2021Дождь. Митинг антипрививочников: задержания. Последствия «Алых парусов». Прилепин и Сигал на съезде эсеров 26.06.2021Соловьёв LIVE. Крымская война 2.0. Коронавирусный шторм. Загадочная смерть Джона Макафи 26.06.2021Международная пилорама 26.06.2021Право знать. Карен Шахназаров 26.06.2021Известия. Главное 26.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "19" 26.06.2021Код доступа с Юлией Латыниной 26.06.2021Политическая Россия. Путин наслал на Европу жару, чтобы взвинтить цены на газ? (Руслан Осташко) 26.06.2021Постскриптум 26.06.2021Дмитрий Гордон. О будущих сенсациях в суде с Порошенко 26.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "15" 26.06.2021Армен Гаспарян. Уникальный Латушко. Украинская забота о гражданах. Латвия призывает ООН. Эстонская дерзость 26.06.2021Дождь. Задержания на «Алых парусах». Собянин о вакцинации и локдауне. Приговор убийце Джорджа Флойда 26.06.2021Вести в субботу 26.06.2021

Все ток-шоу