Телеканал Дождь - Митинг антипрививочников: задержания. Последствия «Алых парусов». Прилепин и Сигал на съезде эсеров (26 Июня 2021)
Опубликовано: 26 Июня 2021
Иск Навального отклонен. Как оппозицию не пускают на выборы. Получит ли «Спутник V» одобрение в ЕС
Протасевич и Сапега под домашним арестом. ЕС против саммита с Путиным. Яшина не допустили на выборы
Еще
В Новопушкинском сквере Москвы прошли задержания на акции против принудительной вакцинации, которая проходила в формате встречи с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, сообщает корреспондент Дождя.
В Санкт-Петербурге праздник «Алые паруса» собрал порядка 40 тысяч выпускников. Мероприятие прошло на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в городе. Каких последствий ждать Петербургу после «Алых парусов»?
Смотрите онлайн Телеканал Дождь Митинг антипрививочников: задержания. Последствия «Алых парусов». Прилепин и Сигал на съезде эсеров (26 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.