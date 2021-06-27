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НАШ. Важное. Дубинский: Зеленський став диктатором і узурпував владу 27.06.2021

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НАШ 27.06.2021. Важное. Дубинский: Зеленський став диктатором і узурпував владу
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НАШ - Важное. Дубинский: Зеленський став диктатором і узурпував владу (27 Июня 2021)

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Опубликовано: 27 Июня 2021

Народний депутат України Олександр Дубінський в ток-шоу "ВАЖЛИВЕ" з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Обговорювані теми:
– РНБО отримає необмежену владу?
– «Зеленський як дитина»
– Зеленський та дострокові президентські вибори
– Глядачка поставила питання Дубінському
– Деолігархізація — ні про що?
– «"Слуги" працюють не на народ, а на свої рахунки»
– Про рейтинг Зеленського
– Остання розмова із Зеленським

 

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