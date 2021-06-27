Марафон. Лукашенко відпустив Протасевича. Стіна на Донбасі від Зеленського. Референдум

Народний депутат України Олександр Дубінський в ток-шоу "ВАЖЛИВЕ" з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Обговорювані теми:

– РНБО отримає необмежену владу?

– «Зеленський як дитина»

– Зеленський та дострокові президентські вибори

– Глядачка поставила питання Дубінському

– Деолігархізація — ні про що?

– «"Слуги" працюють не на народ, а на свої рахунки»

– Про рейтинг Зеленського

– Остання розмова із Зеленським

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