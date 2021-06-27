Политическая Россия - Лондон, Крым, эсминец: провокация как метод (Николай Стариков) (27 Июня 2021)
Опубликовано: 27 Июня 2021
Еще
В студии PolitRussia Николай Стариков, член ЦС Социалистической партии "Справедливая Россия – За Правду".
Вступление
О последствиях встречи Путина и Байдена
Почему по Украине сегодня практически невозможно договориться?
«Просто подчинитесь»: почему стратегия США не меняется?
Смотрите онлайн Политическая Россия Лондон, Крым, эсминец: провокация как метод (Николай Стариков) (27 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.