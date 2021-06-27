Николай Стариков - Николай Стариков: Суворов против сепаратистов, выборы в Госдуму и провокация британского эсминца (27 Июня 2021)
Опубликовано: 27 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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По причине очередных репрессий со стороны Инстаграмма вынужден проводить эфир на моём Ютуб-канале. На этот раз, к сожалению, в записи, потому как времени до самолёта было совсем ничего. Ответил на вопросы, присланные в сториз подписчиками.
- О репрессиях со стороны Инстаграмма
- Об итогах Съезда Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»
- О провокациях и спекуляциях на имени нашего великого полководца А.В.Суворова
- Про Заявление о недопустимости принудительной вакцинации Президиума Центрального совета СРЗП
- О провокации британского эсминца в территориальных водах России
- О ценах на отдых на юге России
- Об антиковидных ограничениях на российских курортах
- О реальной власти королевы Великобритании
- Почему затопили станцию мир
- Об иностранных инвестициях
- О ковидных «Алых Парусах», Евро-2020 и других массовых мероприятиях
- Кому выгоден новый локдаун
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