По причине очередных репрессий со стороны Инстаграмма вынужден проводить эфир на моём Ютуб-канале. На этот раз, к сожалению, в записи, потому как времени до самолёта было совсем ничего. Ответил на вопросы, присланные в сториз подписчиками.



- О репрессиях со стороны Инстаграмма

- Об итогах Съезда Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»

- О провокациях и спекуляциях на имени нашего великого полководца А.В.Суворова

- Про Заявление о недопустимости принудительной вакцинации Президиума Центрального совета СРЗП

- О провокации британского эсминца в территориальных водах России

- О ценах на отдых на юге России

- Об антиковидных ограничениях на российских курортах

- О реальной власти королевы Великобритании

- Почему затопили станцию мир

- Об иностранных инвестициях

- О ковидных «Алых Парусах», Евро-2020 и других массовых мероприятиях

- Кому выгоден новый локдаун

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Смотрите онлайн Николай Стариков Николай Стариков: Суворов против сепаратистов, выборы в Госдуму и провокация британского эсминца (27 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.