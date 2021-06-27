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Николай Стариков. Николай Стариков: Суворов против сепаратистов, выборы в Госдуму и провокация британского эсминца 27.06.2021

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Николай Стариков 27.06.2021. Николай Стариков: Суворов против сепаратистов, выборы в Госдуму и провокация британского эсминца
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Николай Стариков - Николай Стариков: Суворов против сепаратистов, выборы в Госдуму и провокация британского эсминца (27 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 27 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

По причине очередных репрессий со стороны Инстаграмма вынужден проводить эфир на моём Ютуб-канале. На этот раз, к сожалению, в записи, потому как времени до самолёта было совсем ничего. Ответил на вопросы, присланные в сториз подписчиками. 


 - О репрессиях со стороны Инстаграмма
 - Об итогах Съезда Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»
 - О провокациях и спекуляциях на имени нашего великого полководца А.В.Суворова
 - Про Заявление о недопустимости принудительной вакцинации Президиума Центрального совета СРЗП
 - О провокации британского эсминца в территориальных водах России
 - О ценах на отдых на юге России
 - Об антиковидных ограничениях на российских курортах
 - О реальной власти королевы Великобритании
 - Почему затопили станцию мир
 - Об иностранных инвестициях
 - О ковидных «Алых Парусах», Евро-2020 и других массовых мероприятиях
 - Кому выгоден новый локдаун
 - Подписывайтесь на канал

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Николай Стариков: Суворов против сепаратистов, выборы в Госдуму и провокация британского эсминца (27 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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