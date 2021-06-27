Соловьев ответил Боне, пообещавшей ему плюнуть в рожу: Верблюдов пускают в первый класс

Индийские власти сообщили о мутации штамма «дельта», которая получила название «дельта плюс», на прошлой неделе. В ВОЗ считают, что ситуация с новым штаммом является тревожной и может привести к новому локдауну

Ситуация со штаммом коронавируса "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения, заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Дельта" штамм поражает очень много клеток, человек может заразить больше людей и гораздо быстрее... ситуация тревожная", - сказала Вуйнович в эфире Соловьев Live.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Ситуация тревожная: ВОЗ допустила новый локдаун из-за распространения штамма дельта плюс (27 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.