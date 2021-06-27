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Соловьёв LIVE. Ситуация тревожная: ВОЗ допустила новый локдаун из-за распространения штамма дельта плюс 27.06.2021

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Соловьёв LIVE 27.06.2021. Ситуация тревожная: ВОЗ допустила новый локдаун из-за распространения штамма дельта плюс
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Соловьёв LIVE - Ситуация тревожная: ВОЗ допустила новый локдаун из-за распространения штамма дельта плюс (27 Июня 2021)

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Опубликовано: 27 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Индийские власти сообщили о мутации штамма «дельта», которая получила название «дельта плюс», на прошлой неделе. В ВОЗ считают, что ситуация с новым штаммом является тревожной и может привести к новому локдауну

Ситуация со штаммом коронавируса "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения, заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
"Дельта" штамм поражает очень много клеток, человек может заразить больше людей и гораздо быстрее... ситуация тревожная", - сказала Вуйнович в эфире Соловьев Live.

 

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