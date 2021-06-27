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Азербайджанцы Новосибирска напуганы вниманием российской общественности, утверждают авторы одного из Telegram-каналов, опубликовавшие фрагмент интервью с главой диаспоры. Из публикации следует, что связанный с мэром города Анатолием Локтем бывший наркополицейский, а ныне – мутный бизнесмен Бабаев сдал назад в деле инспектора ДПС Александра Гусева

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