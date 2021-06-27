Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Азербайджанская диаспора испугалась, что потеряет доходы (Руслан Осташко) 27.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
  4. 1
Политическая Россия 27.06.2021. Азербайджанская диаспора испугалась, что потеряет доходы (Руслан Осташко)
27.06.2021 27.06.2021 27.06.2021 26.06.2021 26.06.2021 26.06.2021 25.06.2021 25.06.2021 24.06.2021 24.06.2021
Еще

Политическая Россия - Азербайджанская диаспора испугалась, что потеряет доходы (Руслан Осташко) (27 Июня 2021)

68 просмотров
3
0
Поделиться
1
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 27 Июня 2021

Азербайджанцы Новосибирска напуганы вниманием российской общественности, утверждают авторы одного из Telegram-каналов, опубликовавшие фрагмент интервью с главой диаспоры. Из публикации следует, что связанный с мэром города Анатолием Локтем бывший наркополицейский, а ныне – мутный бизнесмен Бабаев сдал назад в деле инспектора ДПС Александра Гусева

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Азербайджанская диаспора испугалась, что потеряет доходы (Руслан Осташко) (27 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
ВЛАД
27 Июня 2021, 18:52
Молодец, Осташко !!!
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Новые видео

Перший Незалежний. "Хронология недели" с Вячеславом Пиховшеком 27.06.2021Дождь. Кто проводит Алые паруса. Посол США в РФ - интервью Дождю. Секретные материалы о британском эсминце 27.06.2021Время в 21:00. Воскресный выпуск 27.06.2021Добров в эфире 27.06.2021Ганапольское. Итоги недели без Евгения Киселева 27.06.2021Воскресный вечер с Соловьевым 27.06.2021Новости недели с Юрием Подкопаевым 27.06.2021Соловьёв LIVE. «Нулевое дно»: чем могла обернуться провокация Лондона. Посол РФ в Великобритании 27.06.2021Дмитрий Гордон. Об инциденте с британским эсминцем и о том будет ли НАТО защищать Украину 27.06.2021Политическая Россия. Азербайджанская диаспора испугалась, что потеряет доходы (Руслан Осташко) 27.06.2021Москва. Кремль. Путин 27.06.2021Армен Гаспарян. Логичность Санкт-Петербурга и журналиста Азара, Рашкин обидел Чебурашку, Байденюн тоже наш 27.06.2021Политическая Россия. Армения опять поверила Пашиняну – но разве это трагедия (Алексей Мухин) 27.06.2021Дождь. В России дорожают продукты. Глава британского Минздрава ушел в отставку из-за скандала. РПЦ и аборты 27.06.2021Итоги недели с Ирадой Зейналовой 27.06.2021

Все ток-шоу