Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. «Нулевое дно»: чем могла обернуться провокация Лондона. Посол РФ в Великобритании 27.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 27.06.2021. «Нулевое дно»: чем могла обернуться провокация Лондона. Посол РФ в Великобритании
27.06.2021 27.06.2021 27.06.2021 26.06.2021 26.06.2021 25.06.2021 25.06.2021 24.06.2021 24.06.2021 24.06.2021
Еще

Соловьёв LIVE - «Нулевое дно»: чем могла обернуться провокация Лондона. Посол РФ в Великобритании (27 Июня 2021)

200 просмотров
4
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 27 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Отношения Москвы и Лондона достигли "нулевого дна", заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат, правда, добавил, что в период холодной войны отношения между нашими странами были "значительно хуже". Во время интервью "Соловьев Live" Келин прокомментировал ситуацию с британским эсминцем Defender, который зашел в территориальные воды России в Черном море. Эта провокация действительно могла привести к военному столкновению.

 

Ранее сообщалось, что британский эсминец на 3 километра углубился на территорию России, нарушив водную границу. Эсминец вернулся в нейтральные воды только после предупредительных выстрелов. Некоторые СМИ заявили, что решение по эсминцу принимал лично премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон. Келин отметил, что у него нет информации об этом. Но если предположение верно, то это "очень серьезно".

 

У Келина на ближайшее время намечены встречи с людьми, отвечающими за внешнюю политику. По итогам этих встреч он рассчитывает прояснить инцидент с британским эсминцем в Черном море.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Нулевое дно»: чем могла обернуться провокация Лондона. Посол РФ в Великобритании (27 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Перший Незалежний. "Хронология недели" с Вячеславом Пиховшеком 27.06.2021Дождь. Кто проводит Алые паруса. Посол США в РФ - интервью Дождю. Секретные материалы о британском эсминце 27.06.2021Время в 21:00. Воскресный выпуск 27.06.2021Добров в эфире 27.06.2021Ганапольское. Итоги недели без Евгения Киселева 27.06.2021Воскресный вечер с Соловьевым 27.06.2021Новости недели с Юрием Подкопаевым 27.06.2021Соловьёв LIVE. «Нулевое дно»: чем могла обернуться провокация Лондона. Посол РФ в Великобритании 27.06.2021Дмитрий Гордон. Об инциденте с британским эсминцем и о том будет ли НАТО защищать Украину 27.06.2021Политическая Россия. Азербайджанская диаспора испугалась, что потеряет доходы (Руслан Осташко) 27.06.2021Москва. Кремль. Путин 27.06.2021Армен Гаспарян. Логичность Санкт-Петербурга и журналиста Азара, Рашкин обидел Чебурашку, Байденюн тоже наш 27.06.2021Политическая Россия. Армения опять поверила Пашиняну – но разве это трагедия (Алексей Мухин) 27.06.2021Дождь. В России дорожают продукты. Глава британского Минздрава ушел в отставку из-за скандала. РПЦ и аборты 27.06.2021Итоги недели с Ирадой Зейналовой 27.06.2021

Все ток-шоу