Соловьев ответил Боне, пообещавшей ему плюнуть в рожу: Верблюдов пускают в первый класс

Отношения Москвы и Лондона достигли "нулевого дна", заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. Дипломат, правда, добавил, что в период холодной войны отношения между нашими странами были "значительно хуже". Во время интервью "Соловьев Live" Келин прокомментировал ситуацию с британским эсминцем Defender, который зашел в территориальные воды России в Черном море. Эта провокация действительно могла привести к военному столкновению.

Ранее сообщалось, что британский эсминец на 3 километра углубился на территорию России, нарушив водную границу. Эсминец вернулся в нейтральные воды только после предупредительных выстрелов. Некоторые СМИ заявили, что решение по эсминцу принимал лично премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон. Келин отметил, что у него нет информации об этом. Но если предположение верно, то это "очень серьезно".

У Келина на ближайшее время намечены встречи с людьми, отвечающими за внешнюю политику. По итогам этих встреч он рассчитывает прояснить инцидент с британским эсминцем в Черном море.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Нулевое дно»: чем могла обернуться провокация Лондона. Посол РФ в Великобритании (27 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.