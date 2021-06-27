Народ даже не осознает насколько близко мы подошли к необратимым последствиям. Мы как то привыкли об этом говорить исторически, вспоминая Карибский кризис, рассматривая возможности. Но то, что случилось совсем недавно на днях, о чем с такой радостью докладывал премьер-министр Британии Борис Джонсон, такой восхищающийся собой, мог тихо и спокойно развязать третью мировую войну.

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