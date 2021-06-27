Тайное оружие для Украины. Когда мы разбогатеем? Оппозиционеры-нацисты. Крым–дорого и очень сердито

В Москве активно идет реорганизация бывших промзон, на месте депрессивных территорий, как их называют урбанисты, теперь появляются современные кварталы с первоклассной инфраструктурой. Всё это привлекает инвесторов, активно в московскую экономику вкладывают средства предприниматели из Италии, Финляндии, Сингапура, многие из них по-настоящему влюбились в этот город.

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