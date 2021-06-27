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Добров в эфире 27.06.2021

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Добров в эфире 27.06.2021
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Добров в эфире (27 Июня 2021)

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Опубликовано: 27 Июня 2021

Ведущие: Андрей Добров

В Москве активно идет реорганизация бывших промзон, на месте депрессивных территорий, как их называют урбанисты, теперь появляются современные кварталы с первоклассной инфраструктурой. Всё это привлекает инвесторов, активно в московскую экономику вкладывают средства предприниматели из Италии, Финляндии, Сингапура, многие из них по-настоящему влюбились в этот город.

 

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