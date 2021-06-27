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Время в 21:00. Воскресный выпуск 27.06.2021

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Время в 21:00 27.06.2021. Воскресный выпуск
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Время в 21:00 - Воскресный выпуск (27 Июня 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 27 Июня 2021

Очень актуальный на сегодняшний день сертификат можно получить бесплатно после вакцинации, полицейские же его купили, от настоящего не отличишь. Качественная бумага, насыщенные цвета, явно типографское производство, даже все необходимые печати имеются. Фирма от отсутствия спроса не страдала, во время обысков нашли сотни еще не заполненных бланков, а также почти 60 печатей различных московских больниц.

 

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