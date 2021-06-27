Иск Навального отклонен. Как оппозицию не пускают на выборы. Получит ли «Спутник V» одобрение в ЕС

Задержания на «Алых парусах». Собянин о вакцинации и локдауне. Приговор убийце Джорджа Флойда

В России дорожают продукты. Глава британского Минздрава ушел в отставку из-за скандала. РПЦ и аборты

Посол США назвал приоритетом переговоры по Полу Уилану, Тревору Риду и Майклу Калви.

Президент США Джо Байден на переговорах с президентом России Владимиром Путиным «ясно дал понять», что для него «очень важны» дела осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида, а также обвиняемого в растрате бизнесмена Майкла Калви. Об этом сообщил в интервью Дождю посол США в России Джон Салливан.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Кто проводит Алые паруса. Посол США в РФ - интервью Дождю. Секретные материалы о британском эсминце (27 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.