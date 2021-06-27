Телеканал Дождь - Кто проводит Алые паруса. Посол США в РФ - интервью Дождю. Секретные материалы о британском эсминце (27 Июня 2021)
Опубликовано: 27 Июня 2021
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Посол США назвал приоритетом переговоры по Полу Уилану, Тревору Риду и Майклу Калви.
Президент США Джо Байден на переговорах с президентом России Владимиром Путиным «ясно дал понять», что для него «очень важны» дела осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида, а также обвиняемого в растрате бизнесмена Майкла Калви. Об этом сообщил в интервью Дождю посол США в России Джон Салливан.
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