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Дождь. Кто проводит Алые паруса. Посол США в РФ - интервью Дождю. Секретные материалы о британском эсминце 27.06.2021

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Телеканал Дождь 27.06.2021. Кто проводит Алые паруса. Посол США в РФ - интервью Дождю. Секретные материалы о британском эсминце
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Телеканал Дождь - Кто проводит Алые паруса. Посол США в РФ - интервью Дождю. Секретные материалы о британском эсминце (27 Июня 2021)

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Опубликовано: 27 Июня 2021

Посол США назвал приоритетом переговоры по Полу Уилану, Тревору Риду и Майклу Калви.

Президент США Джо Байден на переговорах с президентом России Владимиром Путиным «ясно дал понять», что для него «очень важны» дела осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида, а также обвиняемого в растрате бизнесмена Майкла Калви. Об этом сообщил в интервью Дождю посол США в России Джон Салливан.

 

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