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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Шрайбман. Сонин 28.06.2021

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Утренний разворот 28.06.2021. Баблоян и Курников. Шрайбман. Сонин
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Шрайбман. Сонин (28 Июня 2021)

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Утренний разворот
Утренний разворот
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Опубликовано: 28 Июня 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Максим Курников и Ирина Баблоян:

Эпидемии, которые изменили мир
Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы» 

«Эхономика»
Ася Рак, экономический обозреватель

Отмены массовых мероприятий и концертный бизнес
Наталья Таций, генеральный продюсер Большого Бизнес Фан Фестиваля и владелец компании по аренде оборудования для мероприятий Rent Event

Вакцинация и все, все, все
Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ

Беларусь. Новые санкции 
Артём Шрайбман, политический обозреватель

Локдаун: наказание или спасение?
Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ 


Ведущие эфира:
Ирина Баблоян
Максим Курников

 

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