Утренний разворот - Баблоян и Курников. Шрайбман. Сонин (28 Июня 2021)
Опубликовано: 28 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире Максим Курников и Ирина Баблоян:
Эпидемии, которые изменили мир
Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»
«Эхономика»
Ася Рак, экономический обозреватель
Отмены массовых мероприятий и концертный бизнес
Наталья Таций, генеральный продюсер Большого Бизнес Фан Фестиваля и владелец компании по аренде оборудования для мероприятий Rent Event
Вакцинация и все, все, все
Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ
Беларусь. Новые санкции
Артём Шрайбман, политический обозреватель
Локдаун: наказание или спасение?
Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ
Ведущие эфира:
Ирина Баблоян
Максим Курников
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