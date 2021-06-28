В эфире Максим Курников и Ирина Баблоян:

Эпидемии, которые изменили мир

Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»

«Эхономика»

Ася Рак, экономический обозреватель

Отмены массовых мероприятий и концертный бизнес

Наталья Таций, генеральный продюсер Большого Бизнес Фан Фестиваля и владелец компании по аренде оборудования для мероприятий Rent Event

Вакцинация и все, все, все

Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ

Беларусь. Новые санкции

Артём Шрайбман, политический обозреватель

Локдаун: наказание или спасение?

Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ



Ведущие эфира:

Ирина Баблоян

Максим Курников

Смотрите онлайн Утренний разворот Баблоян и Курников. Шрайбман. Сонин (28 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.