Суворов против сепаратистов, выборы в Госдуму и провокация британского эсминца

В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша» обсудили провокацию Лондона, когда британский эсминец Defender вторгся в терроритиальные воды России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент.

Хронометраж:

Вступление

О последствиях встречи Путина и Байдена

Почему по Украине сегодня практически невозможно договориться?

«Просто подчинитесь»: почему стратегия США не меняется?

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Смотрите онлайн Николай Стариков Лондон, Крым, эсминец «Дефендер» – провокация как метод (28 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.