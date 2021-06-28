Николай Стариков - Лондон, Крым, эсминец «Дефендер» – провокация как метод (28 Июня 2021)
Опубликовано: 28 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом выпуске видеоблога, записанном совместно с проектом «Политраша» обсудили провокацию Лондона, когда британский эсминец Defender вторгся в терроритиальные воды России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент.
Хронометраж:
Вступление
О последствиях встречи Путина и Байдена
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