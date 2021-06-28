60 минут - По горячим следам. Американский ракетный эсминец в Черном море (28 Июня 2021)
Опубликовано: 28 Июня 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
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Черное море вокруг российского Крыма продолжает притягивать западные военные корабли. Следом за британским эсминцем Defender, нарушившем территориальные воды РФ, в черноморскую акваторию вошел американский ракетный эскадренный миноносец USS Ross.
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