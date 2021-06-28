Хотя Никол Пашинян и победил на прошедших 20 июня досрочных выборах в Армении, это пиррова победа, считает журналист-международник Аббас Джума. Вместе с экспертом подвели итоги голосования и обсудили, почему для Пашиняна наступает сложное время. Какую опасность для него несет блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, занявшего второе место на выборах? Почему Еревану необходимо тесное сотрудничество с Москвой? И что будет дальше с Карабахом? Смотрите наше интервью.

Приветствие

Насколько выборы отражают общественное мнение в Армении?

Что дальше будет делать Пашинян?

Как Армения будет налаживать отношения с Азербайджаном?

Кого поддерживает армянская элита?

Как прошли выборы в Армении?

Что будет с экономикой Армении при новом сроке Пашиняна?

Как Пашинян собирается бороться с коррупцией?

Сколько будет существовать новое правительство Пашиняна?

Об отношениях Армении с Россией

Появится ли в Армении новая российская военная база?

Почему Пашинян поменял риторику по отношению к России?

О русском языке в Армении

Как при Пашиняне будут развиваться отношения Армении и России?

Насколько предсказуема политика Пашиняна?

Завершение

Смотрите онлайн Политическая Россия Аббас Джума о победе Пашиняна на выборах и будущем Армении (Sputnik на русском) (28 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.