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Политическая Россия. Аббас Джума о победе Пашиняна на выборах и будущем Армении (Sputnik на русском) 28.06.2021

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Политическая Россия 28.06.2021. Аббас Джума о победе Пашиняна на выборах и будущем Армении (Sputnik на русском)
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Политическая Россия - Аббас Джума о победе Пашиняна на выборах и будущем Армении (Sputnik на русском) (28 Июня 2021)

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Опубликовано: 28 Июня 2021

Хотя Никол Пашинян и победил на прошедших 20 июня досрочных выборах в Армении, это пиррова победа, считает журналист-международник Аббас Джума. Вместе с экспертом подвели итоги голосования и обсудили, почему для Пашиняна наступает сложное время. Какую опасность для него несет блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, занявшего второе место на выборах? Почему Еревану необходимо тесное сотрудничество с Москвой? И что будет дальше с Карабахом? Смотрите наше интервью. 

Приветствие 
Насколько выборы отражают общественное мнение в Армении? 
Что дальше будет делать Пашинян? 
Как Армения будет налаживать отношения с Азербайджаном? 
Кого поддерживает армянская элита? 
Как прошли выборы в Армении? 
Что будет с экономикой Армении при новом сроке Пашиняна? 
Как Пашинян собирается бороться с коррупцией? 
Сколько будет существовать новое правительство Пашиняна? 
Об отношениях Армении с Россией 
Появится ли в Армении новая российская военная база? 
Почему Пашинян поменял риторику по отношению к России? 
О русском языке в Армении 

Как при Пашиняне будут развиваться отношения Армении и России? 
Насколько предсказуема политика Пашиняна? 
Завершение

Смотрите онлайн Политическая Россия Аббас Джума о победе Пашиняна на выборах и будущем Армении (Sputnik на русском) (28 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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