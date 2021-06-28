Политическая Россия - Аббас Джума о победе Пашиняна на выборах и будущем Армении (Sputnik на русском) (28 Июня 2021)
Опубликовано: 28 Июня 2021
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Хотя Никол Пашинян и победил на прошедших 20 июня досрочных выборах в Армении, это пиррова победа, считает журналист-международник Аббас Джума. Вместе с экспертом подвели итоги голосования и обсудили, почему для Пашиняна наступает сложное время. Какую опасность для него несет блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, занявшего второе место на выборах? Почему Еревану необходимо тесное сотрудничество с Москвой? И что будет дальше с Карабахом? Смотрите наше интервью.
Приветствие
Насколько выборы отражают общественное мнение в Армении?
Что дальше будет делать Пашинян?
Как Армения будет налаживать отношения с Азербайджаном?
Кого поддерживает армянская элита?
Как прошли выборы в Армении?
Что будет с экономикой Армении при новом сроке Пашиняна?
Как Пашинян собирается бороться с коррупцией?
Сколько будет существовать новое правительство Пашиняна?
Об отношениях Армении с Россией
Появится ли в Армении новая российская военная база?
Почему Пашинян поменял риторику по отношению к России?
О русском языке в Армении
Как при Пашиняне будут развиваться отношения Армении и России?
Насколько предсказуема политика Пашиняна?
Завершение
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