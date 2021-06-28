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Дождь. Суперливень в Москве залил метро. COVID-19: QR-коды и недоверие к вакцинам. Последнее слово Бабарико 28.06.2021

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Телеканал Дождь 28.06.2021. Суперливень в Москве залил метро. COVID-19: QR-коды и недоверие к вакцинам. Последнее слово Бабарико
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Телеканал Дождь - Суперливень в Москве залил метро. COVID-19: QR-коды и недоверие к вакцинам. Последнее слово Бабарико (28 Июня 2021)

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Опубликовано: 28 Июня 2021

28 июня на Москву обрушился мощный ливень, затопивший улицы и некоторые станции метро. Поезда не ходят на оранжевой ветке от станции «Тёплый Стан» до «Новоясеневской», сообщает Дептранс. В пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили, что аварийные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. По прогнозу ожидается шквалистый ветер до 22 метров в секунду, ливень и град. На улицы города уже сейчас вышли более 300 бригад «Мосводостока», задействовано 290 спецмашин.
В Москве приостановлено движение поездок на участках Филевской и Калужско-Рижской линий метрополитена. Об этом в телеграм-канале сообщает департамент транспорта столицы. 

 

В Москве за сутки от коронавируса умерли 124 человека, сообщает оперативный штаб. Это шестой раз за июнь, когда в городе фиксируется максимум суточной смертности от COVID-19 за все время пандемии. С 28 июня посещать кафе и рестораны в Москве можно только при предъявлении специального QR-кода. Исключения составляют только летние веранды заведений. Такие ограничения были введены мэром Москвы Сергеем Собяниным из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице. 

 

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