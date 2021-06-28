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НАШ. Марафон. Мураєв. Конституція України. Паспортизація на Сході. Зеленський та Німеччина 28.06.2021

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НАШ 28.06.2021. Марафон. Мураєв. Конституція України. Паспортизація на Сході. Зеленський та Німеччина
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НАШ - Марафон. Мураєв. Конституція України. Паспортизація на Сході. Зеленський та Німеччина (28 Июня 2021)

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Опубликовано: 28 Июня 2021

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:
— День Конституції. Конституційна криза
— День Незалежності. Скасування тендерів
— Паспортизація Донбасу
— Звернення Зеленського до кандидатів у канцлери Німеччини
— Дефендер. Секретні документи знайшли на зупинці
— Штам «Дельта»

Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Сергій Годний, кандидат політичних наук  
— Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
— Борис Тізенгаузен, політтехнолог  
— Тарас Чорновіл, народний депутат III-VI скликань   

II ЧАСТИНА
— Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.

 

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