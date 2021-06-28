Марафон. Лукашенко відпустив Протасевича. Стіна на Донбасі від Зеленського. Референдум

Важное. Дубинский: Зеленський став диктатором і узурпував владу

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— День Конституції. Конституційна криза

— День Незалежності. Скасування тендерів

— Паспортизація Донбасу

— Звернення Зеленського до кандидатів у канцлери Німеччини

— Дефендер. Секретні документи знайшли на зупинці

— Штам «Дельта»

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Сергій Годний, кандидат політичних наук

— Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

— Борис Тізенгаузен, політтехнолог

— Тарас Чорновіл, народний депутат III-VI скликань

II ЧАСТИНА

— Євгеній Мураєв, лідер партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Мураєв. Конституція України. Паспортизація на Сході. Зеленський та Німеччина (28 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.