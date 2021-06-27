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Вести недели 27.06.2021

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Вести недели с Дмитрием Киселевым 27.06.2021
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Вести недели с Дмитрием Киселевым (27 Июня 2021)

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Опубликовано: 28 Июня 2021

Ведущие: Дмитрий Киселёв

Как всем миром расчищаем  Крым от последствий страшного наводнения и когда откроет летний сезон  Ялта?  Ковид молодеет: взрывной рост зараженных – уже  третью неделю. Что за новый штамм убивает людей в Индии? Британский эсминец Defender  с провокацией рвался на Крым. Зеленский готов отказаться от Донбасса, отделив его стеной. Грандиозный праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге прошел в новом формате.

 

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