60 минут - Вечерний выпуск. Москву накрыл сильнейший ливень (28 Июня 2021)
Опубликовано: 28 Июня 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
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После 35-градусной жары Москву накрыл сильнейший ливень, который сопровождался шквалистым ветром и местами – градом.
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