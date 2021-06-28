Политическая Россия - Секретный доклад минобороны Британии на остановке. ЧТО ЭТО БЫЛО?! (Руслан Осташко) (28 Июня 2021)
Опубликовано: 28 Июня 2021
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Новое позорище оперативно подоспело по следам невероятных приключений британских «властителей морей» у мыса Фиолент. Некий подданный бабушки Елизаветы II обнаружил в куче сырых бумаг за автобусной остановкой в графстве Кент… пачку совершенно секретных документов Минобороны Великобритании
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