Армения опять поверила Пашиняну – но разве это трагедия (Алексей Мухин)

Аббас Джума о победе Пашиняна на выборах и будущем Армении (Sputnik на русском)

Новое позорище оперативно подоспело по следам невероятных приключений британских «властителей морей» у мыса Фиолент. Некий подданный бабушки Елизаветы II обнаружил в куче сырых бумаг за автобусной остановкой в графстве Кент… пачку совершенно секретных документов Минобороны Великобритании

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