23 июня в 11-50 в Черном море в близи Крымского полуострова Британский эсминец Дефендер нарушил морскую границу Российской Федерации. Он не реагировал на предупреждения и продолжал идти прежним курсом. Наш пограничный сторожевой корабль произвел предупредительную стрельбу, а затем СУ-24 сбросил прямо по курсу бомбы. Только это помогло образумить нарушителя.

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