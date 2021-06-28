Царьград. Главное. Катасонов о резонансных заявлениях ЦБ и Минфина: кто лукавит с долларом, золотом и рублем 25.06.2021

Главной темой по-прежнему остается вопрос, связанный с вакцинацией. Сегодня пресс-секретарь президента Д.Песков ещё раз отметил, что обязательной вакцинации в России нет. Между тем, Москва и Петербург установили рекорды по числу летальных исходов от коронавируса с начала пандемии. По суточной смертности Россия на 4-м месте в мире, уступая лишь Индии, Бразилии и Колумбии. Однако данные факты не стали причиной отказа от многолюдных праздников в городах России. Что в реальности происходит?

Смотрите онлайн Царьград. Главное Обязательной вакцинации в России нет, заявили в Кремле. Что в реальности (28 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.