В этом выпуске:

- Россия может снова уйти в локдаун – этого не исключает местное отделение ВОЗ;

- Германия из-за ковида с 29 июня останавливает авиасообщение с Россией;

- Почти треть населения не может себе позволить отпуск даже на одну неделю;

- Банки из-за инфляции ждут дальнейшего повышения базовой ставки;

- Производители хлеба предупреждают о подорожании;

- Военный режим Мьянмы рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Россией;

- Один из ключевых свидетелей в деле Ассанжа признался, что давал ложные показания;

- Российские вузы несмотря на господдержку так и не прорвались в топ-100 мировых университетов;

- Курганский депутат-единоросс Ильтяков договорился с пенсионерами, что они доживут до 80 лет.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Опять локдаун? Налог на переводы, Живучесть пенсионеров. Галопом по Европам (28 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.