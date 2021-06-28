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Константин Сёмин. Опять локдаун? Налог на переводы, Живучесть пенсионеров. Галопом по Европам 28.06.2021

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Константин Сёмин 28.06.2021. Опять локдаун? Налог на переводы, Живучесть пенсионеров. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Опять локдаун? Налог на переводы, Живучесть пенсионеров. Галопом по Европам (28 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 28 Июня 2021

В этом выпуске:
- Россия может снова уйти в локдаун – этого не исключает местное отделение ВОЗ;
- Германия из-за ковида с 29 июня останавливает авиасообщение с Россией;
- Почти треть населения не может себе позволить отпуск даже на одну неделю;
- Банки из-за инфляции ждут дальнейшего повышения базовой ставки;
- Производители хлеба предупреждают о подорожании;
- Военный режим Мьянмы рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Россией;
- Один из ключевых свидетелей в деле Ассанжа признался, что давал ложные показания;
- Российские вузы несмотря на господдержку так и не прорвались в топ-100 мировых университетов;
- Курганский депутат-единоросс Ильтяков договорился с пенсионерами, что они доживут до 80 лет.

 

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