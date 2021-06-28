Соловьёв LIVE - Кому учения - свет, а кому - тьма. Военные учения НАТО. Плацдарм Леонкова (28 Июня 2021)
Опубликовано: 28 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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В эфире «Соловьёв LIVE» — «Плацдарм Леонкова».
Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:
- Военные учения НАТО
- Тяжело в учениях – легко в бою
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Кому учения - свет, а кому - тьма. Военные учения НАТО. Плацдарм Леонкова (28 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.