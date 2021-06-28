Соловьев ответил Боне, пообещавшей ему плюнуть в рожу: Верблюдов пускают в первый класс

«Нулевое дно»: чем могла обернуться провокация Лондона. Посол РФ в Великобритании

В эфире «Соловьёв LIVE» — «Плацдарм Леонкова».

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

- Военные учения НАТО

- Тяжело в учениях – легко в бою

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Кому учения - свет, а кому - тьма. Военные учения НАТО. Плацдарм Леонкова (28 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.