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Суперливень в Москве залил метро. COVID-19: QR-коды и недоверие к вакцинам. Последнее слово Бабарико

Белоруссия приняла меры в ответ на санкции, введенные Европейским союзом в отношении республики. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Белоруссии.

28 июня на Москву обрушился сильный ливень, затопивший улицы и некоторые станции метро. Сколько осадков выпадет в Москве в ближайшее время и какие меры безопасности необходимо учитывать жителям столицы?

С 28 июня посещать кафе и рестораны в Москве можно только при предъявлении специального QR-кода. Исключения составляют только летние веранды заведений. Такие ограничения были введены мэром Москвы Сергеем Собяниным из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Беларусь ответила на санкции ЕС. Суперливень в Москве: последствия. Бизнесмены — о QR-кодах (28 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.