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Дождь. Беларусь ответила на санкции ЕС. Суперливень в Москве: последствия. Бизнесмены — о QR-кодах 28.06.2021

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Телеканал Дождь 28.06.2021. Беларусь ответила на санкции ЕС. Суперливень в Москве: последствия. Бизнесмены — о QR-кодах
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Телеканал Дождь - Беларусь ответила на санкции ЕС. Суперливень в Москве: последствия. Бизнесмены — о QR-кодах (28 Июня 2021)

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Опубликовано: 28 Июня 2021

Белоруссия приняла меры в ответ на санкции, введенные Европейским союзом в отношении республики. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Белоруссии.

 

28 июня на Москву обрушился сильный ливень, затопивший улицы и некоторые станции метро. Сколько осадков выпадет в Москве в ближайшее время и какие меры безопасности необходимо учитывать жителям столицы?

 

С 28 июня посещать кафе и рестораны в Москве можно только при предъявлении специального QR-кода. Исключения составляют только летние веранды заведений. Такие ограничения были введены мэром Москвы Сергеем Собяниным из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице.

 

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