Меркель пообещала давить на Беларусь до победного конца, только непонятно, что Ангела считает этим концом. Вхождение РБ в состав России, создание некого союза славянских государств? Французы тоже всё бредят санкциями, только если Меркель не оставляет идею саммита с Путиным, то Макрон переживает, что у него с местными выборами как-то нехорошо всё складывается.

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