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Вечер с Владимиром Соловьевым 28.06.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 28.06.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (28 Июня 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 28 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Меркель пообещала давить на Беларусь до победного конца, только непонятно, что Ангела считает этим концом. Вхождение РБ в состав России, создание некого союза славянских государств? Французы тоже всё бредят санкциями, только если Меркель не оставляет идею саммита с Путиным, то Макрон переживает, что у него с местными выборами как-то нехорошо всё складывается.

 

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Комментариев: 1
Андрей
28 Июня 2021, 20:24

Полнейший выпуск на форуме https://yapolitical.ru/topic1366

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