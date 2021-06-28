Соловьёв LIVE - ОСИНОЕ ГНЕЗДО. Bellingcat против России. Загадочная смерть Рудольфа Гесса. Стена Сосновского (28 Июня 2021)
Опубликовано: 28 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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В эфире — «Стена Сосновского»!
ОСИНОЕ ГНЕЗДО - Investigative Commons
Эксклюзив! Раскроем тайну создания в Берлине антироссийского центра с участием Bellingcat
Кроме этого расскажем про теракт в Вюрцбурге и про загадочную смерть заместителя Гитлера - Рудольфа Гесса.
Говорим об этом с гостями эфира: Хансйоргом Мюллером и Сергеем Карнауховым.
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