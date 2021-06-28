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В эфире — «Стена Сосновского»!

ОСИНОЕ ГНЕЗДО - Investigative Commons

Эксклюзив! Раскроем тайну создания в Берлине антироссийского центра с участием Bellingcat

Кроме этого расскажем про теракт в Вюрцбурге и про загадочную смерть заместителя Гитлера - Рудольфа Гесса.

Говорим об этом с гостями эфира: Хансйоргом Мюллером и Сергеем Карнауховым.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE ОСИНОЕ ГНЕЗДО. Bellingcat против России. Загадочная смерть Рудольфа Гесса. Стена Сосновского (28 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.