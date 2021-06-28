Смотрите в этом выпуске: суперливень после жары прошел в Центральной России; лучшие выпускники военных вузов на встрече с президентом в Кремле; Россия и Китай продлили Договор о дружбе и сотрудничестве; телефон с QR-кодом с этого дня - пропуск в кафе и рестораны столицы; "Прямая линия с Владимиром Путиным" уже послезавтра; Украина - полигон для натовских учений Sea Breeze.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (28 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.