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Время в 21:00 28.06.2021

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Время в 21:00 28.06.2021
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Время в 21:00 (28 Июня 2021)

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Опубликовано: 29 Июня 2021

Смотрите в этом выпуске: суперливень после жары прошел в Центральной России; лучшие выпускники военных вузов на встрече с президентом в Кремле; Россия и Китай продлили Договор о дружбе и сотрудничестве; телефон с QR-кодом с этого дня - пропуск в кафе и рестораны столицы; "Прямая линия с Владимиром Путиным" уже послезавтра; Украина - полигон для натовских учений Sea Breeze.

 

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