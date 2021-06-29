Полный контакт. День памяти и скорби. Новые санкции США. Провал на Евро. Коронавирус наступает 22.06.2021

Доброе утро!

«Полный контакт» в эфире! Владимир Соловьёв и четыре часа эфира Вестей FM и Соловьёв LIVE.

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым (29 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.