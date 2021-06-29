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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Алексей Макаркин 23.06.2021

Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Дмитрий Колезев 24.06.2021

Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Павел Латушко 25.06.2021

Утренний разворот. Баблоян и Курников. Шрайбман. Сонин 28.06.2021

В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:

Эпидемии, которые изменили мир

Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»

«Эхономика»

Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»



Павел Грудинин, директор «Совхоза имени Ленина»



Дмитрий Гудков, политик

Инфодемия или откуда берётся ковидная конспирология?

Александра Архипова, социальный антрополог РАНХиГС

СК требует заочного ареста Жданова?

Иван Жданов, соратник Алексея Навального



Ведущие эфира:

Ирина Баблоян

Смотрите онлайн Утренний разворот Баблоян и Курников. Мировое православие и Сергей Лавров. Гудков. Жданов (29 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.