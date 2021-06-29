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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Мировое православие и Сергей Лавров. Гудков. Жданов 29.06.2021

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Утренний разворот 29.06.2021. Баблоян и Курников. Мировое православие и Сергей Лавров. Гудков. Жданов
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Мировое православие и Сергей Лавров. Гудков. Жданов (29 Июня 2021)

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Опубликовано: 29 Июня 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова: 

Эпидемии, которые изменили мир
Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы» 

«Эхономика»
Ася Рак, экономический обозреватель  радиостанции «Эхо Москвы» 

 
Павел Грудинин, директор «Совхоза имени Ленина»

 
Дмитрий Гудков, политик 

Инфодемия или откуда берётся ковидная конспирология?
Александра Архипова, социальный антрополог РАНХиГС

СК требует заочного ареста Жданова?
Иван Жданов, соратник Алексея Навального 


Ведущие эфира:
Ирина Баблоян

 

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