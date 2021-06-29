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Николай Стариков. Игорь Шишкин: Почему Запад так не любит Россию 29.06.2021

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Николай Стариков 29.06.2021. Игорь Шишкин: Почему Запад так не любит Россию
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Николай Стариков - Игорь Шишкин: Почему Запад так не любит Россию (29 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 29 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

Гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски» стал политолог Игорь Сергеевич Шишкин. Существует тест на коронавирус, который определяет заражён ли им человек. Подобным «тестом» на готовность идти на уступки и сдавать свои позиции должно было стать вторжение британского эсминца в территориальные воды России по замыслу организаторов провокации.

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