Суворов против сепаратистов, выборы в Госдуму и провокация британского эсминца

Гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски» стал политолог Игорь Сергеевич Шишкин. Существует тест на коронавирус, который определяет заражён ли им человек. Подобным «тестом» на готовность идти на уступки и сдавать свои позиции должно было стать вторжение британского эсминца в территориальные воды России по замыслу организаторов провокации.

Смотрите онлайн Николай Стариков Игорь Шишкин: Почему Запад так не любит Россию (29 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.