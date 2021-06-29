Армения опять поверила Пашиняну – но разве это трагедия (Алексей Мухин)

Аббас Джума о победе Пашиняна на выборах и будущем Армении (Sputnik на русском)

Секретный доклад минобороны Британии на остановке. ЧТО ЭТО БЫЛО?! (Руслан Осташко)

Смогут ли С-400 в Беларуси сдержать НАТО? Может ли начаться война Запада с Россией? В чем глубинная причина русофобии? И какие страны войдут в состав России обсуждаем с политологом-американистом, профессором Высшей Школы Экономики Дмитрием Евстафьевым

Смотрите онлайн Политическая Россия Дмитрий Евстафьев о регионах, которые желают стать частью России (Sputnik на русском) (29 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.