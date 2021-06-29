Политическая Россия - Дмитрий Евстафьев о регионах, которые желают стать частью России (Sputnik на русском) (29 Июня 2021)
Опубликовано: 29 Июня 2021
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Смогут ли С-400 в Беларуси сдержать НАТО? Может ли начаться война Запада с Россией? В чем глубинная причина русофобии? И какие страны войдут в состав России обсуждаем с политологом-американистом, профессором Высшей Школы Экономики Дмитрием Евстафьевым
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