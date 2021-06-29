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Дождь. Пришли за журналистами «Проекта»: дело о клевете, допросы, обыски. Смертность от коронавируса растет 29.06.2021

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Телеканал Дождь 29.06.2021. Пришли за журналистами «Проекта»: дело о клевете, допросы, обыски. Смертность от коронавируса растет
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Телеканал Дождь - Пришли за журналистами «Проекта»: дело о клевете, допросы, обыски. Смертность от коронавируса растет (29 Июня 2021)

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Опубликовано: 29 Июня 2021

Утром 29 июня к журналистам «Проекта» Роману Баданину, Марии Жолобовой и Михаил Рубину пришли с обыском из-за уголовного дела о клевете в отношении бизнесмене Ильи Трабера. Оно было возбуждено в 2017 году после выхода расследования Дождя про Трабера. Авторами фильма были в том числе Баданин и Жолобова. 
Журналистов увезли на допрос в полицию. Обыски прошли в день выхода расследования «Проекта» о главе МВД Владимире Колокольцеве. 

В России за сутки от коронавируса умерли 652 человека. Это максимальный показатель суточный смертности за все время пандемии.

 

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