Утром 29 июня к журналистам «Проекта» Роману Баданину, Марии Жолобовой и Михаил Рубину пришли с обыском из-за уголовного дела о клевете в отношении бизнесмене Ильи Трабера. Оно было возбуждено в 2017 году после выхода расследования Дождя про Трабера. Авторами фильма были в том числе Баданин и Жолобова.

Журналистов увезли на допрос в полицию. Обыски прошли в день выхода расследования «Проекта» о главе МВД Владимире Колокольцеве.

В России за сутки от коронавируса умерли 652 человека. Это максимальный показатель суточный смертности за все время пандемии.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Пришли за журналистами «Проекта»: дело о клевете, допросы, обыски. Смертность от коронавируса растет (29 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.