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Константин Сёмин. Вакцина от вакциников. АгитПроп 29.06.2021

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Константин Сёмин 29.06.2021. Вакцина от вакциников. АгитПроп
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Константин Сёмин - Вакцина от вакциников. АгитПроп (29 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 29 Июня 2021

Эх, как хотелось бы поговорить сегодня о по-настоящему важных событиях — начинающихся учениях НАТО в Черном Море (представьте себе одномоментную провокацию с пересечением границы в двадцати местах), о трудовой мобилизации (на сей раз пенсионеров), о государственном нахлобучивании металлургов из списка Форбс, об одном из крупнейших в истории США инфраструктурных ЧП (под завалами дома во Флориде пропали полторы сотни человек), о султанских амбициях Эрдогана, взявшегося прокопать второй Босфор, о гражданской войне в Колумбии, о тестовой площадке завтрашнего мирового кризиса — Ливане и о многом-многом другом! Но нет. Говорить мы будем все (опять!) о ковиде и вакцинации. А куда деваться? Тренды!

 

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