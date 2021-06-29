Эх, как хотелось бы поговорить сегодня о по-настоящему важных событиях — начинающихся учениях НАТО в Черном Море (представьте себе одномоментную провокацию с пересечением границы в двадцати местах), о трудовой мобилизации (на сей раз пенсионеров), о государственном нахлобучивании металлургов из списка Форбс, об одном из крупнейших в истории США инфраструктурных ЧП (под завалами дома во Флориде пропали полторы сотни человек), о султанских амбициях Эрдогана, взявшегося прокопать второй Босфор, о гражданской войне в Колумбии, о тестовой площадке завтрашнего мирового кризиса — Ливане и о многом-многом другом! Но нет. Говорить мы будем все (опять!) о ковиде и вакцинации. А куда деваться? Тренды!

Смотрите онлайн Константин Сёмин Вакцина от вакциников. АгитПроп (29 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.